الإمارات وأوكرانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوكرانيا الصديقة تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب الأوكراني وزير الداخلية أرسين أفاكوف.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية لاسيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، وجرائم غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.