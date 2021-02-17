شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين .. العفو عن المتمردين مقابل نزع السلاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق الرئيس الفلبينى، رودريجو دوتيرتى، على برنامج عفو عن المتمردين والشيوعيين الذين يوافقون على تسليم أسلحتهم مقابل السماح لهم بالاندماج في الحياة الطبيعية.

وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه بذلك سيحق لآلاف المقاتلين التقدم بطلب للحصول على العفو في غضون عام بعد موافقة الكونجرس على البرنامج.

من جانبه، قال فون الحق المتحدث باسم جبهة مورو الإسلامية للتحرير "إن البرنامج موضع ترحيب طالما أنه يستند إلى اتفاق السلام المبرم بين الجبهة والحكومة، والذي ينص على عفو عام مع طريقة متفق عليها لنزع السلاح".

ووافق دوتيرتي على ضم المتمردين السابقين، الذين كانوا ينتمون في السابق إلى جيش الشعب الجديد الشيوعي، في برنامج العفو قائلا "هناك حاجة لإعادة دمج جميع المتمردين في أسرع وقت ممكن بالمجتمع في ظل سيادة القانون، بما في ذلك أولئك الذين ربما ارتكبوا أعمالا غير قانونية".