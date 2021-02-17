شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حملة التطعيم في البرازيل بسبب نقص اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البرازيل اليوم الأربعاء، أنه تم وقف عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في ولايات "باهيا وماتو جروسو وسلفادور وكويابا" بسبب نقص اللقاحات، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم وقف عمليات التطعيم في هذه الولايات، حتى وصول كميات جديدة من اللقاحات، موضحة أنه سيتم التطعيم بالجرعة الثانية، فقط للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في الوقت المحدد.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الوضع يتطور بشكل مماثل، في ريو دي جانيرو -التي أعلنت سلطاتها الاثنين تعليق التطعيمات في المدينة اعتبارا من اليوم، لافتة إلى وجود نقص كذلك في اللقاحات في كوريتيبا (ولاية بارانا )، حيث تعتزم السلطات وقف التطعيم اعتبارا من يوم الجمعة.

وبينت أنه لن يتم استئناف توريد اللقاحات من العاصمة إلى المناطق، قبل الأسبوع المقبل، على أقل تقدير.