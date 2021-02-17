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رصد 1299 إصابة بالسلالات المتحورة في الولايات المتحدة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم رصد ما لا يقل عن 1299 حالة إصابة بالسلالات المتحورة من في الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات هي للسلالة البريطانية المتحورة، وهي السلالة الأكثر عدوى، وقد تم العثور عليها في 41 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة.

وأوضحت أنه تم رصد 19 حالة من السلالة الجنوب أفريقية في تسع ولايات، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، في حين تم رصد ثلاث حالات من السلالة البرازيلية بولايتي مينيسوتا وأوكلاهوما.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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