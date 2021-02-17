وفاة رابع برلماني عراقي بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المتحدث باسم كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني النائب آرام بالاتي، اليوم الأربعاء، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وأكد المدير العام لصحة دهوك شمالي العراق، أفرسياب موسى، نبأ وفاة المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

وكان بالاتي أصيب بفيروس كورونا، قبل 3 أشهر، حيث توفي صباح اليوم الأربعاء عقب مكوثه ثلاثة أشهر في العناية الفائقة بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وأصيب بالاتي خلال وجوده في بغداد، قبل أن يعود إلى دهوك ويحجر نفسه في منزله مدة 10 أيام، لكن وضعه الصحي تدهور ما استدعى نقله إلى قسم العناية الفائقة في المستشفى.

وبالاتي من مواليد دهوك عام 1979 متزوج ولديه اثنين من الأبناء، وحصل على شهادة الدكتوراه في 2017، وانتخب عضواً في مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 2018.

وسجل العراق في يونيو الماضي، وفاة أول برلمانية بمضاعفات فايروس كورونا وهي غيداء كمبش النائبة وعضو لجنة التعليم النيابية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، توفي النائب عن محافظة ديالى وعضو اللجنة القانونية النيابية حسين الزهيري، فيما أُعلن في 3 ديسمبر 2020 وفاة النائب عن تيار الحكمة علي العبودي بذات الفيروس.

وكان محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، كشف في يونيو 2020 عن تفشي وباء كورونا بين صفوف البرلمانيين، مؤكدا إصابة 20 نائبا مع عائلاتهم وأفراد حمايتهم بالفيروس.