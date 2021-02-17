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"تحالف دعم الشرعية": اعتراض طائرة "مفخخة" من دون طيار اطلقها الحوثيون

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي ان قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم الاربعاء من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار (مسيرة) اطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة (خميس مشيط) .

واضاف المالكي في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية "ان محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة والمستمرة بإطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية ما هي الا استمرار لانتهاك القانون الدولي الإنساني من خلال استهدافها المتعمد للمدنيين والتجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين".
واكد "ان قوات التحالف ستتخذ كافة الإجراءات وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية" وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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