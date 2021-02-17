نيجيريا.. مسلحون يخطفون مئات التلاميذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت مصادر أمنية إن مسلحين اختطفوا مئات التلاميذ في نيجيريا، في حادثة ليست الأولى في البلد الأفريقي الذي تنشط فيه جماعة بوكو حرام الإرهابية.



وسبق لجماعة بوكو حرام أن اختطفت العشرات من التلاميذ في شهر أغسطس الماضي في حادثة متكررة في نيجيريا، وفقا للعين

وتنشط جماعة "بوكو حرام" في شمال شرقي نيجيريا منذ أكثر من 10 سنوات، مما أجبر مئات الآلاف من النيجيريين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص.