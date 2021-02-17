13 وفاة و476 إصابة بكورونا بالمغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ارتفاعاً من 121 أمس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 479 ألف و71 حالة.



كما سجلت 13 وفاة نزولاً من 14 أمس ليصل إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 8504 حالات.

وتعافى 1079 شخصاً جديداً ليصل عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 460 ألف و628 حالة.

وتلقى المغرب اليوم 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سينوفام، ليصل عدد الجرعات التي تلقاها المغرب من لقاحي سينوفام واسترازينيكا إلى 7 ملايين جرعة.

وكان المغرب قد طلب 66 مليون جرعة من لقاح ضد كوفيد19 لتطعيم 80% من سكانه أي نحو 25 مليون شخص.

ووصلت أعداد الذين تلقوا التطعيم ضد هذا الفيروس في المغرب حتى اليوم مليون و904169 شخصاً.

وقررت وزارة الصحة المغربية تعميم اللقاح المجاني على جميع الفئات بعد أن اعطيت الأولوية في البداية للعاملين في الصفوف الأمامية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.