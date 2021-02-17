شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المتظاهرين في شوارع ميانمار ومخاوف من تصاعد العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

يتظاهر الآلاف في ميانمار الأربعاء في شوارع رانجون ضد المجموعة العسكرية على الرغم من مخاوف من تصاعد العنف عبر عنها مقرر الأمم المتحدة، بعدما تلقى معلومات عن نشر قوات من الجيش في المدينة.

ويسير المحتجون باتجاه وسط العاصمة الاقتصادية للبلاد، تلبية لدعوة إلى تظاهرة حاشدة الأربعاء لحث المجموعة العسكرية على إعادة السلطة والمطالبة بالإفراج عن أونغ سان سو تشي، حسبما ذكر صحفيون من فرانس برس. وقال أحد الطلاب: «اليوم يجب أن نكافح حتى النهاية ونظهر وحدتنا وقوتنا لإنهاء النظام العسكري»، داعياً الناس إلى «النزول إلى الشوارع» بكثافة.

وكان مقرر الأمم المتحدة توم أندروز صرح الثلاثاء، أنه يخشى تجدد العنف بعدما أبلغ بإرسال قوات «من المناطق المحيطة» برانجون إلى المدينة. وفي محاولة لمنع قوات الأمن من الانتشار، قطع المتظاهرون محاور طرق عدة بالسيارات، مدعين أنها تعطلت. وذكر صحافيو فرانس برس أنهم لم يُلاحظوا انتشاراً للجنود والمدرعات في الوقت الحالي. لكن مقرر الأمم المتحدة توم أندروز يخشى تجدد العنف بعدما أبلغ بأن قوات أرسلت «من المناطق المحيطة برانجون» إلى المدينة.