شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وفقدان آخرين في حريق بمنجم للذهب في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، أن حريقاً اندلع في منجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق الصين، ما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان أربعة آخرين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن الحريق اندلع أثناء أعمال صيانة للمعدات في منجم كاوجياوا للذهب في مدينة تشاويوان.

وتسبب انفجار وقع في يناير/كانون الثاني في منجم آخر للذهب في المنطقة نفسها في مقتل ما لا يقل عن عشرة عمال، مما دعا حكومة المقاطعة إلى إطلاق عمليات تفتيش على إجراءات السلامة.