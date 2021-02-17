شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتقل 19 إرهابياً للاشتباه في تخطيطهم لهجمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي الأربعاء: إنه ألقى القبض على 19 إرهابياً للاشتباه في التخطيط لهجمات بشمال القوقاز. وذكر جهاز الأمن أنه ضبط حزاماً ناسفاً وعبوات متفجرة وأسلحة آلية بحوزة المشتبه بهم هذا الشهر.

وكان المعتقلون، الذين يشتبه في انتمائهم لجماعة إرهابية، منتشرين في مناطق روستوف وكراسنودار وقراتشاي - تشيركيسيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014. وأظهرت مقاطع من عمليات الاعتقال نشرتها وكالة الإعلام الروسية أفراد جهاز الأمن الاتحادي وهم يدخلون مبنى سكنياً عبر نافذة للقبض على مشتبه به.

وتعرضت روسيا مراراً لهجمات نفذتها جماعات إرهابية منها هجوم على عربة قطار في مترو أنفاق بسان بطرسبيرج في 2017.