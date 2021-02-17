شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان الكمالي: لقاء حتا بروفة لنصف نهائي الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد حمدان الكمالي مدافع فريق شباب الأهلي، جاهزيته مع زملائه لخوض مباراة حتا التي ستجمع الفريقين في الثامنة والربع من مساء الخميس، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، واعتبرها بروفة لمباراة فريقه مع بني ياس في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة. مضيفاً: «ندرك أهمية المباراة أمام حتا وهو من الفرق التي تكون صعبة على ملعبها وأنا وكل عناصر الفريق حريصون على تقديم مستوى كبير يقودنا للخروج بنتيجة إيجابية تساعدنا على تحسين وضعنا في جدول ترتيب الدوري، لذلك ندرك أهمية المباراة ولابد من الخروج من ملعب حتا بالفوز، وفريقنا ظل يقدم مستويات جيدة وفي تحسن مستمر على مستوى كل البطولات، ونتمنى الاستمرارية في الأداء الجيد، ويزيد من أهمية المباراة أنها تسبق مباراتنا أمام بني ياس في نصف نهائي بطولة كأس رئيس الدولة، لذلك نعتبرها البروفة الأخيرة لتحضيراتنا للقاء الكأس».