شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الطلبة العراقي يهدد بالاستقالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

هدد حسن أحمد مدرب الطلبة العراقي بالاستقالة، بسبب الفوضى الإدارية التي يشهدها نادي الطلبة في الوقت الحاضر.

وقال أحمد، إن وضع فريق الطلبة في الوقت الراهن بات صعباً بسبب الفوضى الإدارية والعجز المالي اللذين يعيشهما النادي، الأمر الذي أدى إلى تغيب مجموعة من اللاعبين عن المشاركة في الوحدات التدريبية، حيث أبلغوا الطاقم التدريبي برغبتهم بمغادرة الفريق.

وأضاف، أن لاعبي الطلبة من خارج العاصمة بغداد يعانون بشكل كبير جداً توفير وجبات الغذاء، فضلاً عن معاناتهم المستمرة في التنقل، وهذا الأمر لم يحصل في فريق آخر، مما جعل أغلب اللاعبين يصابون بالإحباط ويمتنعون عن التدريب.

وأوضح أحمد، أن الطلبة يعاني فراغاً إدارياً، ونحن لا نعرف من يدير النادي في الوقت الراهن، فهناك من يتحدث عن استقالة الإدارة الحالية، ومن يتحدث عن استمرارها.

وأكد أحمد، أنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه الآن، فإن الخيار الأفضل لي سيكون الاستقالة وعدم الاستمرار، لأن مثل هذه الأوضاع لا تساعد على العمل ولا تحقق النجاح.

من جانب آخر أكد الشيخ صباح الكناني، الذي ترأس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة خلفاً للمستقيل علاء كاظم استعداده لتوفير جميع احتياجات لاعبي الطلبة في الغذاء والسكن. مبدياً امتعاضه الكبير مما آلت إليه الأمور.