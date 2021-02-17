عمومية بتروبل وبتروشروق تعتمد الموازنات التخطيطية للشركتين لعام 2021-2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

اعتمدت الجمعيتان العامتان لشركتي بتروشروق وبتروبل، التي عقدت عبر تقنية الفيديوكونفرانس برئاسة طارق الملا وزير البترول، الموازنات التخطيطية للعام المالي 2021-2022، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

واستعرض خالد موافي رئيس شركة بتروبل، خلال أعمال الجمعية، ملامح الموازنة التخطيطية لشركة بتروشروق المسئولة عن العمليات بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تحت مظلة بتروبل، بالإضافة إلى ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021-2022 لشركة بتروبل.

وقال وزير البترول إن حقل ظهر يعد قصة نجاح متميزة في تاريخ مصر ويحظى بفخر واهتمام المصريين جميعا، حيث شهد خلال كافة مراحل تنميته التزاماً وتوافقاً كبيراً بين جميع الأطراف العاملة فيه سواء من الشركات الأجنبية أو المحلية.

وأضاف أنه لولا الدعم الكبير الذي حظى به هذا المشروع العملاق من القيادة السياسية لما تم إنجازه في هذا الوقت القياسي.

وأشاد الوزير بالمعدلات التي حققتها شركتا بتروشروق وبتروبل في مجال الحفاظ على سلامة الأفراد والأصول وعمليات التشغيل الآمن وجهود الحفاظ على البيئة ومعالجة المخلفات في ظل التحديات التي تفرضها أزمة كورونا.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق استراتيجية ترشيد النفقات التي تتبناها وزارة البترول والتي تعمل على تحقيق التوازن مع زيادة الإنتاج، موجها الشكر لعاطف حسن على مجهوداته التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة شركة بتروبل.

وحضر أعمال الجمعيات أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، ومجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات المشتركة.

كما حضر أعمال الجمعيات عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة البترول، ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، ومساعده للسلامة والأمن الصناعي، وممثلو شركات إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية، وروسنفت الروسية، ومبادلة الإماراتية.

وشركة بتروشروق، هي التي تتولى تنمية حقل "ظهر" للغاز الطبيعي في امتياز "شروق" بالمياه الاقتصادية في البحر المتوسط، تحت مظلة شركة "بتروبل"، والتي أسست بالمشاركة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة "أيوك" المملوكة بالكامل لشركة "إيني" الإيطالية.