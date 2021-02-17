زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد الجزئية بالشرقية، تجديد حبس مزارعين شقيقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بزراعة نبات "القنب الهندي" وحيازة مخدر "البانجو" بقصد الاتجار.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة للمُخدرات فرع العاشر من رمضان، بزراعة كلٍ من "صلاح.ج.م.س" 64 عامًا، مزارع، سبق اتهامه في قضايا تبديد، وشقيقه "جمال" 57 عامًا، مزارع، بزراعة مواد مخدرة في قطعة أرض يملكانها بعزبة "هنداوي".

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما لفافة كبيرة الحجم من مُخدر "البانجو" وزنت 4 كيلو جرامات، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، فيما تبين زراعتهم 74 شجرة لنبات "القنب الهندي" داخل مزرعتهما بالعزبة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.