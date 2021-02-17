تراجع الطماطم وارتفاع الملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الملوخية والبرتقال السكري والرمان والجوافة بين 50 قرشا و4 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والباذنجان البلدي بين 10 قروش و25 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "الخليج 365" أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.6 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدى بين 1.25 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.