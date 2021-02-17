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ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2020 / 2021م.

وجاءت ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني كما يلي:

1) يحق للطالب الحضور مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية على أن يقر ولي الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية.

2) إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب في ذلك بتقديم اعتذار رسمي من ولي أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب.

3) يُجرى تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021م وفق اختبار شهري إلزامي لجميع الصفوف في المواد الدراسية كلها نهاية أشهر: مارس وأبريل ومايو.

4) توضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام عن طريق التنسيق بين مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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