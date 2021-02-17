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إيران.. مقتل 3 عناصر من الاستخبارات في اشتباكات شرقي البلاد

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:15 صباحاً - منذ 15 دقيقة

عناصر من الأمن الإيراني-أرشيفية

قتل ثلاثة من عناصر الاستخبارات الإيرانية ، الأربعاء، في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ، حسب ما أعلنت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وذكر بيان مقتضب للوزارة نشرته الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أن ”ثلاثة من عناصر وزارة الاستخبارات والأمن قتلوا في سيستان وبلوشستان أثناء القيام بعملية استخباراتية ضد إحدى عصابات الجريمة المنظمة في سيستان وبلوشستان“.

ولم يشر بيان الوزارة الإيرانية إلى المزيد من التفاصيل عن الجهة التي اشتبكت معها عناصر الوزارة في مدينة زاهدان التي وقعت فيها العملية بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وإقليم سيستان وبلوشستان الإيراني المتاخم للحدود الباكستانية يشهد بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني، وعادة ما يشن هذه العمليات تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض الذي تصفه طهران بأنه ”منظمة إرهابية“.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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