روسيا.. اعتقال 19 متشددا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:15 صباحاً - منذ 33 دقيقة

ألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الأربعاء، القبض على 19 متشددا إسلاميا للاشتباه في التخطيط لهجمات بشمال القوقاز ، حسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وذكر جهاز الأمن أنه ضبط حزاما ناسفا وعبوات متفجرة وأسلحة آلية بحوزة المشتبه بهم.

وفي ديسمبر الماضي أفادت سلطات مكافحة الإرهاب الروسية بإصابة ستة أفراد على الأقل من قواتها الأمنية بجروح، جراء تفجير شخص نفسه بالقرب من مقر جهاز الأمن الفيدرالي جنوبي البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن شخصا مجهول الهوية حاول اقتحام منطقة كان عناصر من الشرطة يجرون عمليات تفتيش فيها، ولفتت اللجنة إلى أن ذلك الشخص فجر نفسه خلال محاولة أحد الضباط اعتقاله على خلفية اقتحام المنطقة.

وتم الانفجار بالقرب من مكتب مكافحة التجسس التابع للأمن الفيدرالي الروسي، في قرية أوشكيكين ذات الأغلبية المسلمة، والواقعة ضمن حدود منطقة كاراشاي شركيسيا.