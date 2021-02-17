حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف محافظات الجمهورية.



وتوقعت النشرة تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو بوجه عام و بارد نسبياً، اثناء ساعات الليل والصباح الباكر، مع إرتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة وتتشكل خلايا من السحب المنخفضة في فترة ما بعد الظهيرة على سلسلة المرتقعات الغربية ومن المحتمل تشكل الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز ).

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها طقس صحو الى غائم جزئياً، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال تصل اقصى سرعة لها 28عقدة خاصة على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية و مدخل باب المندب.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد سماء خالية من السحب واجواء جافه وباردة نسبياً ليلاً، ومشمسة نهاراً، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 08 إلى 16عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية:

*المواطنين خاصة كبار السن والاطفال في المرتفعات الجبلية من الاجواء الباردة نسبياً اثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

*الصيادين ومرتادي البحر من إرتفاع الموج واضطراب البحر خاصة على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب