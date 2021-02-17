حكام الإمارات يهنئون رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات برقية تهنئة إلى جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جيتاناس ناوسيدا.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ساوليوس سكفيرنيليس رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا.