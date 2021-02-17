وفاة رئيس الإكوادور الأسبق جوستافو نوبوا عن 83 عاماً

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

توفي رئيس الإكوادور الأسبق جوستافو نوبوا عن عمر ناهز 83 عاما.



وأعلن الرئيس الحالي لينين مورينو حالة الحداد على نوبوا ابتداء من اليوم الأربعاء.

ونعى مورينو على تويتر الرئيس الأسبق ووصفه بأنه "صديق محبوب وديمقراطي متميز ومعلم أخلاقي لشبابنا ووطني. أعمق تعاطفي مع أسرته وأصدقائه".

وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" أن نوبوا توفي بعد خضوعه لعملية جراحية في المخ في الولايات المتحدة.

وكان نوبوا رئيسا للبلاد من العام 2000 إلى 2003. وتمكن خلال أزمة اقتصادية عميقة واحتجاجات شديدة، من إعادة بعض الاستقرار إلى البلاد بأسلوبه المتوازن.