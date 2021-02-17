هيئة الصحة بدبي تعلن عن وصول شحنة جديدة من لقاح «فايزر-بيونتيك»

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن وصول شحنة جديدة من لقاح «فايزر-بيونتيك»، المضاد لمرض «كوفيد 19»، والتي تم توزيعها على مراكزها الصحية المنتشرة في ربوع دبي، والمخصصة لحملة التطعيم.



وكانت الهيئة قد بدأت حملة التطعيم يوم 23 من ديسمبر الماضي بلقاح «فايزر-بيونتيك»، ومع التوسع في نطاق الحملة، استعانت بعد ذلك باللقاحين (سينوفارم)، و(استرازينيكا- اكسفورد)، حرصاً منها على توفير خيارات متعددة أمام المستهدفين من التطعيم.

خطة

وأفادت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد 19» في هيئة الصحة بدبي، بأن خطة التطعيم تستهدف المواطنين والمقيمين، من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، ممن يحملون إقامة دبي (سارية)، فضلاً عن تطعيم المنتسبين لخط الدفاع الأول، وأصحاب المهن الحيوية.

وجددت تأكيد الهيئة على ضرورة الحصول على موعد مسبق للتطعيم، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد المجاني (800342)، لتحديد نوعية اللقاح، وموعد التطعيم، فيما نوهت بأن تطعيم المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية، يتم بالتنسيق بين هيئة الصحة بدبي والجهات والدوائر والمؤسسات التي يعملون بها، كما أكدت أن أولوية التسجيل في هذه المرحلة للأعمار من سن 60 سنة فما فوق.

وذكرت اهتمام الهيئة البالغ بتبسيط جميع إجراءات الحصول على اللقاحات التي توفرها، وتسهيل رحلة المستهدفين من التطعيم، إلى جانب حرصها كذلك على توفير المناخ الصحي الآمن في جميع مراكزها ومنشآتها الطبية.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، إن القائمين على حملة التطعيم، سواء من الكوادر الطبية أو الطبية المساندة أو الإدارية، تم اختيارهم بعناية لهذه المهمة، التي تنفذها الهيئة، ضمن استراتيجيتها المعتمدة للتصدي لجائحة كوفيد 19، والتي ترتكز على العديد من المسارات، منها المسار الوقائي الذي يتضمّن حملة التطعيم.