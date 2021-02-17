وزير الزراعة يعلن فرض ضريبة الدخل على المنتجات المستوردة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الاربعاء، أن حملة ملاحقة المهربين أسهمت في القبض على عشرات الشاحنات المخالفة.

وقال الخفاجي في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "حملة الوزارة بدأت منذ 6 أيام في جميع المحافظات بالسيطرات الخارجية والعلاوي ،وأفضت الى القبض على الكثير من الشاحنات المحملة بمواد محققة الاكتفاء الذاتي فيها".

وأضاف أن "اجتماع المجلس الوزاري والاقتصادي الأخير، قرر فرض ضريبة الدخل على الحدود، بغية دخول المنتج المستورد عن طريق الحدود وفرض ضريبة جمرك، ما يسهم في تحقيق توازن بين الانتاج المحلي والاستهلاكي".

وتابع أن "الحملة حققت نتائج جيدة جداً شجعت المزارعين على الحفاظ على تكاليف مزروعاتهم والحد من الخسائر الكبيرة بسبب التهريب".