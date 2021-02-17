انت الان تتابع خبر تعرف على سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي لليوم الاربعاء.

سعر بيع الدولار : 146,500

سعر شراء الدولار : 145,500

تقريبي اسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار : 146,500سعر شراء الدولار : 145,500تقريبي سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار : 2,400,000 تومان تقريبي العملات العالمية الأجنبية

100 يورو : 120,89 دولار

100 باوند : 138,86 دولار

100 دولار : 701,59 ليرة تركية 100 باوند : 138,86 دولار100 دولار : 701,59 ليرة تركية المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً : 1791,26$ النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت : 63,53 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي : 60,17 دولار