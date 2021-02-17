النزاهة تعلن صدور أوامر قبض بحق 23 متهماً في تربية كركوك

دائرة التحقيقات في الهيئة قالت في بيان تلقته الخليج 365، أن "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى مديرية تربية المحافظة قام بضبط (3) مستندات صرف خاصة بالمشتريات؛ لوجود شبهات فساد فيها"، مبينة أن "تلك الشبهات تمثلت بقيام لجان مختلفة في المديرية بشراء مواد خلافاً للمواصفات الفنية المعتمدة، ووجود مغالاة في الأسعار".

وأضاف البيان ، أن "قاضي التحقيق المختص سبق أن أصدر أوامر استقدام وقبض وتحر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات بحق (23) شخصاً، من بينهم المدير العام السابق لتربية المحافظة، ورؤساء وأعضاء لجان (تحديد المواصفات، وتحليل العروض، والمشتريات، وجلب العروض، والصيانة)"، مؤكدة "تنفيذ أمر القبض بحق ثلاثة متهمين، بينهم رئيسا لجنتي (الصيانة وجلب العروض)".

وتابع، أنه "في عملية ثانية، تمكن المكتب من ضبط المهندس المشرف على مشروع تطوير حدائق عامة في المحافظة وأحد المقاولين؛ وذلك لقيامهما بوضع أسس ودعامات؛ لتشييد محلات تجارية، وإنشاء مرآب لوقوف السيارات ضمن الحدائق العامة خلافاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مديرية التخطيط العمراني".

وأشارت الدائرة إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرر إطلاق سراح المتهمين بكفالة".