مقتل 5 إرهابيين وسط الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ٨ أشخاص، اليوم الأربعاء، بينهم 5 مسلحين جراء قتال عنيف بين حركة "الشباب" الإرهابية وسكان محليين جنوبي محافظة مدغ وسط الصومال.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن مليشيات الشباب شنت هجوما على منطقة جيع طيريالتي تبعد ٢٠ كم عن بلدة بعادوين، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات أدت الى سيطرة الإرهابيين على المنطقة لفترة قصيرة.



وذكر سكان بلدة بعادوين مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 خلال عملية صد الهجوم الإرهابي الغاشم.

وبعد أن استنجد السكان بوحدات من الفرقة ٢١ من الجيش الصومالي التي تتمركز في المنطقة، تمكن القوات من استعادة السيطرة على البلدة سريعا.

وذكر مسؤولون عسكريون لوسائل الإعلام مقتل 5 إرهابيين وإصابة آخرين خلال القتال وعملية استعادة البلدة التي أعقبته.

وأشاروا إلى أن عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بدأوا هجومهم على البلدة بقصفها بقذائف الهاون إلا أنها لم عن تسفر خسائر بشرية.

وهاجمت الشباب الإرهابية أكثر من مرة المنطقة خلال العام الماضي وألحقها السكان المحليون هزائم فادحة.

ويعد هذا الهجوم الأول لها منذ بداية العام الجاري ولم تنكسر إرادة السكان بالدفاع عن منطقتهم ومحاربة الإرهاب.