وزير الخارجية الأمريكي : طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال بتعهداتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الطريق للدبلوماسية مفتوح الآن، لكن طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال بتعهداتها.



وقال بلينكن بحسب وكالة سبوتنيك الروسية "إن الطريق للدبلوماسية مفتوح الآن لكن طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال بتعهداتها وسنرى ما يمكن أن تقوم به".

وأضاف الوزير الأمريكي "إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي وفعلنا الشيء نفسه فإننا بحاجة للعمل على اتفاق أطول وأكثر صرامة".

وأشار بلينكن الى ان، هناك حاجة لمعالجة قضايا تتعلق ببرنامج صواريخ إيران الباليستية وأعمالها المزعزعة للاستقرار.

وقال بلينكين "في الوقت الحالي، تحدث الرئيس جو بايدن، بشكل واضح وعلني ومتكرر عن موقفنا، ودعونا نرى ما سيكون رد فعل إيران إن وجد".