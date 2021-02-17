بسبب اقتحام الكابيتول.. نائب بالكونغرس يقاضي ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وكذلك محامي الرئيس السابق والجماعات المتطرفة، متهما إياهم بالتآمر لوقف المصادقة على نتيجة الانتخابات.



وقالت الدعوى، التي رفعها بيني طومسون النائب عن ولاية ميسيسيبي و"الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين" الحقوقية، "إن سلسلة الأحداث التي تم تنظيمها بعناية والتي تكشفت في مسيرة (انقذوا أمريكا) واقتحام مبنى الكابيتول لم تكن عرضية أو من قبيل الصدفة".

وأضافت الدعوى: "كانت هي التتويج المقصود والمتوقع لحملة منسقة بعناية للتدخل في العملية القانونية المطلوبة للمصادقة على فرز الأصوات في المجمع الانتخابي".

وتعد هذه أول دعوى مدنية ضد ترامب على خلفية دوره في أعمال الشغب في الكابيتول، والتي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة.

واتهمت الدعوى القضائية ترامب ومحاميه رودي جويلياني بالعمل مع مجموعات "براود بويز" و "أوث كيبرز" المتطرفتين، اللتين غالبا ما تستخدمان تكتيكات الميليشيات، لوقف التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بانتخابات الرئاسة.