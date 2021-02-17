لأول مرة منذ يناير.. عدد وفيات كورونا الأسبوعي ينخفض في فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت فرنسا 586 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء نزولا من 724 في الأسبوع الماضي، في حين انخفض متوسط الوفيات في سبعة أيام إلى 381، لتصبح أول مرة يقل فيها هذا المتوسط عن 400 منذ أواخر يناير.



وشملت هذه الوفيات 351 حالة وفاة في المستشفيات مقابل 412 يوم الاثنين و235 حالة وفاة في دور المسنين على مدى الأيام الأربعة الماضية. وعادة ما تبلغ وزارة الصحة عن وفيات دور المسنين يومي الثلاثاء والجمعة.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس بمقدار 19590 حالة إلى 3.49 ملايين، مقارنة بزيادة قدرها 18.870 حالة قبل أسبوع.