شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحّة الكويتي: فيروس كورونا سيبقى معنا إلى يوم القيامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

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قال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة أمس، إن جائحة فيروس كورونا لن تنتهي وستبقى إلى يوم القيامة.



ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن "الصباح" قوله السبيل الوحيد للحماية منها هو التحصين من الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأضاف: جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذ اللقاح، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره.