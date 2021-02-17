اخبار العالم

غوتيريش يدعو إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوتيريش يدعو إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس للجميع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع.

 

وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لن تكون أية دولة آمنة حتى تكون جميع الدول آمنة".

 

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 109 ملايين و229 ألفا و11 حالة حتى الساعة 13:35 بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

 

وتسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، في وفاة مليونين و 410 آلاف و 176 شخصا حول العالم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا