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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوتيريش يدعو إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع.
وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لن تكون أية دولة آمنة حتى تكون جميع الدول آمنة".
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 109 ملايين و229 ألفا و11 حالة حتى الساعة 13:35 بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، في وفاة مليونين و 410 آلاف و 176 شخصا حول العالم.