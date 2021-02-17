غوتيريش يدعو إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع.



وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لن تكون أية دولة آمنة حتى تكون جميع الدول آمنة".

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 109 ملايين و229 ألفا و11 حالة حتى الساعة 13:35 بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، في وفاة مليونين و 410 آلاف و 176 شخصا حول العالم.