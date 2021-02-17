شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي الحوثيون يجددون استهداف مخيمات النازحين غرب مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الثلاثاء، قصف مخيم ذنة للنازحين في مديرية صرواح غرب مأرب، عقب ساعات من استهدافها مخيم الزور بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وأفادت مواقع إخبارية محلية بأن الميليشيات قصفت محيط منطقة ذنة، التي تقطنها 700 أسرة نازحة، بعدد من قذائف المدفعية.

مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية)

ووفقاً لمصادر محلية، تسبب القصف بأضرار مادية دون وقوع إصابات في صفوف النازحين.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استهداف ميليشيا الحوثي لمخيمات النازحين في محافظة مأرب.

وكتب في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستهدف مجدداً مخيمات النازحين في محافظة مأرب، وتقصف مخيم ذنة للنازحين في مديرية صرواح غرب مأرب، والذي يقطنه 700 أسرة نازحة من مختلف محافظات الجمهورية بعدد من قذائف المدفعية، عقب ساعات من استهدافها مخيم الزور بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا".

وكانت الميليشيا شنت قصفاً على مخيم الزور بمديرية صرواح في مأرب، والذي يضم أكثر من 20 ألف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا.

آثار استهداف صاروخ باليستي حوثي لمنطقة سكنية في مأرب (أرشيفية)

يأتي ذلك بعد ساعات على تحذير الأمم المتحدة من تعريض ملايين المدنيين للخطر جراء تصعيد ميليشيات الحوثي في مأرب، شمال شرقي اليمن، و"تداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية".

وأكد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، أن الهجوم العسكري "يضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر وينتج عنه نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها".