هاري وميغان: أوبرا وينفري تستضيف دوق ودوقة ساسكس

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من المقرر أن يتحدث دوق ودوقة ساسكس عن قرارهما الابتعاد عن العائلة الملكية البريطانية، وذلك في مقابلة تلفزيونية مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري، على الهواء الشهر المقبل.

ووصفت قناة سي بي إس الأمريكية اللقاء بأنه "حديث حميم".

وستذاع المقابلة التي يتوقع أن تحظى بمشاهدة واسعة في السابع من مارس/ آذار.

تأتي هذه الأنباء بعد الإعلان عن أن الزوجين الملكيين ينتظران قدوم طفلهما الثاني.

ووفقا لشبكة سي بي إس، سيجري الحديث مع ميغان حول "دخولها في الحياة كملكة، والزواج، والأمومة" و "كيف تتعامل مع الحياة تحت ضغط جماهيري مكثف".

ثم ينضم إليها الأمير هاري، ويتحدث الزوجان عن انتقالهما إلى الولايات المتحدة العام الماضي وخططهما المستقبلية.

Getty Images كانت وينفري ضيفة في حفل زفاف الزوجين في عام 2018

يأتي قرار التحدث علنا بعد أكثر من عام من إعلان الزوجين قرراهما "التخلي" عن دورهما الملكي بوصفهما من كبار أفراد العائلة المالكة، والعمل على تحقيق الاستقلال المالي. لقد قاما بآخر واجباتهما الملكية الرسمية في مارس/ آذار من العام الماضي.

وتعد وينفري صديقة شخصية لميغان، وحضرت حفل زفاف الزوجين في عام 2018.

ومن غير المعروف ما إذا كان هاري وميغان قد أبلغا الأسرة المالكة في بريطانيا بخططهما لإجراء المقابلة. وامتنع قصر باكنغهام عن التعليق.