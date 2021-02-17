مناورات إيرانية روسية بحرية في المحيط الهندي

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"الخليج 365" من لندن: أجرت إيران، اليوم الثلاثاء، مناورة بحرية مشتركة في المحيط الهندي مع روسيا بعد ساعات فقط من تحميلها مسؤولية هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أميركية في العراق.

وتم تصميم "تمرين الحزام الأمني البحري"، الذي أقيم في شمال المحيط الهندي، من أجل "تعزيز أمن" التجارة البحرية، حسب ما قال التلفزيون الحكومي.

وقال المتحدث باسم المناورات، الأدميرال غلام رضا طحاني، إن التدريبات التي تبلغ مساحتها 17 ألف كيلومتر مربع شملت وحدات من الجيش الإيراني ونخبة من الحرس الثوري بالإضافة إلى البحرية الروسية.

وقال أسطول البلطيق الروسي في بيان صدر أمس الإثنين، إن ثلاثا من سفنه ستشارك في التدريبات وستشمل التدريبات "تحرير سفينة تجارية اختطفها القراصنة" وإطفاء حرائق.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن من المتوقع أن تستمر التدريبات ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تنضم البحرية الهندية إلى التدريبات في رسالة "سلام وصداقة للدول المجاورة والإقليمية".

مناورات مماثلة

وأجرت إيران والصين وروسيا مناورات مماثلة في المنطقة عام 2019، وكانت شاركت في مناورات "القوقاز 2020 '' التي أجريت في روسيا في سبتمبر الماضي.

وتاتي المناورات بعد ساعات فقط من هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في العراق شنته جماعة يعتقد أن لها صلات بإيران أدى إلى إصابة العديد من الأميركيين وقتل متعاقد أجنبي.

وتم إطلاق أكثر من عشرة صواريخ عيار 107 ملم الليلة الماضية على المجمع العسكري في مطار أربيل الذي استضاف قوات منتشرة كجزء من التحالف الدولي الذي يقاتل داعش منذ 2014.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إنه "غاضب" وتعهد بـ "محاسبة المسؤولين" دون إعطاء تفاصيل عن الأميركيين المصابين. وأعلنت مجموعة غامضة تطلق على نفسها اسم "حراس الدم" مسؤوليتها عن القصف وتعتقد القوات الأميركية.

اجتماع

وكان قادة القوات البحرية للجيش والحرس الثوري الايراني وقادة المجموعة البحرية الروسيةعقدوا للتنسيق من اجل اجراء المناورات البحرية الايرانية الروسية المشتركة.

وخلال الاجتماع، اليوم الثلاثاء، قال مساعد شؤون العمليات لقائد القوة البحرية للجيش الايراني والمتحدث باسم المناورات المشتركة الادميرال غلام رضا طحاني اننا نعتقد بان البحر يعد عنصرا لتوطيد الاواصر بين الشعوب ونؤكد بأن منطقة شمال المحيط الهندي تعد احدى أكثر المناطق البحرية امنا.

وقالت وكالة "فارس" إن طحاني أشار الى الاهمية الاستراتيجية لمنطقة شمال المحيط الهندي واضاف: ان منطقة شمال المحيط الهندي تعد احد اكثر الممرات المائية العالمية اهمية واستراتيجية وتؤدي دورا مهما في التجارة والنقل البحري.

توفير الأمن

واعتبر المتحدث باسم المناورات الايرانية الروسية المشتركة توفير الامن لخطوط المواصلات البحرية في شمال المحيط الهندي احد اهم اهداف اجراء هذه المناورات واضاف: ان ارساء الامن لخطوط الملاحة البحرية في هذه المنطقة خاصة في المنطقة الواقعة بين مضيق هرمز ومضيق ملاغا ومضيق باب المندب، يضمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية على الساحة العالمية الامر الذي يتطلب التعاون والتناغم بين القوات البحرية المختلفة.

واكد الادميرال طحاني الاهمية الخاصة للمناورات الايرانية الروسية واضاف: ان سفن الكثير من الدول الواقعة في منطقة بحر عمان والمحيط الهندي التي تعد من المناطق الرئيسية للتجارة العالمية تمر من هذه المنطقة لذا فان الحفاظ على الامن البحري فيها يعد امرا مهما وحيويا جدا.

واعتبر رفع الجهوزية القتالية والوصول الى الامن الجماعي وتبادل الخبرات في مجال مواجهة الارهاب والقرصنة البحرية، بانها من الاهداف المهمة لهذه المناورات وقال: نامل بأن نقوم بتخطيط وتنفيذ هذه المناورات البحرية المشتركة بصورة جيدة ولائقة.

كما اعتبر تمرين تبادل المعلومات الاستخبارية والامنية في البحر وانقاذ السفن المخطوفة من اهم العمليات التي ستنفذ في هذه المناورات.