الجمعية الوطنية الفرنسية تقرّ قانونًا يستهدف التطرف الإسلامي

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باريس: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في قراءة أولى الثلاثاء مشروع قانون "يعزز مبادئ الجمهورية" ومعروف بمشروع محاربة "الانعزالية".

وأيد 348 نائبا النص الذي أتى تلبية لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويهدف خصوصا إلى مكافحة التطرف الإسلامي في بلد شهد اعتداءات جهادية عدة منذ العام 2015. وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتا.