شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: تدخلات أردوغان فى الشرق الأوسط السبب وراء مقتل جنودنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع تركيا الآن تصريحات للمتحدث الرسمى باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فايق أوزتراك، طالب فيها بإعلان حالة الحداد فى البلاد، إثر مقتل 13 ضابطًا تركيًا فى شمال العراق.

ونقل الموقع انتقادات وجهها أوزتراك، لموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مقتل 13 ضابطًا تركيًا في شمال العراق، حيث قال: "أمتنا في حداد عميق، لكننا شاهدنا اليوم أردوغان يردد النكات والهتافات والشعارات فى مؤتمر حزبه، شعرنا حقًا بالألم، فبينما تبكى الأمة بالدم صادفنا هذه المشاهد المحزنة".

وكانت وسائل إعلام تركية، انتقدت رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، بعدما رصدته عدسات الكاميرا يضحك فى مؤتمر حزبه، رغم مقتل 13 ضابطًا تركيًا في شمال العراق، وتبرز الصورة المتداولة لأردوغان في الصحف التركية السعادة على وجهه، أثناء حديثه عن قتلى الجيش التركى.

وأضاف أوزتراك، أن «حزب الشعب الجمهوري، يضع دائمًا الرهائن المختطفين على جدول أعمال البرلمان التركى، وقدم العديد من الاقتراحات، في محاولة لمعرفة ما تفعله الحكومة، وننتظر إخبار الشعب بهذا في أقرب وقت ممكن».