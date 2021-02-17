جدل في مصر بسبب حفل “محمد منير” في القدس وحيفا

جدة - عبدالحي حسين - أثار خبر قيام المطرب المصري، محمد منير، بجولة غنائية، تشمل مدنا فلسطينية، جدلا واسعا في مصر، انطلق، منذ يوم أول أمس الاثنين.

وانطلق الجدل مع إعلان الفنان محمد منير، في تصريح صحفي، أنه يمثل مصر في جولة غنائية في فلسطين”، معتبرا نفسه مندوبا للسلام على غرار نهج الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

ويشارك في الحفل، حسب تصريح “الكينغ”، محمد منير، المغني المصري الألماني عادل الطويل، والنمساوي هوبر فونجويزر، وتويزلر من فرقة بوب مارلي.

وصرح منير لجريدة “المصري اليوم” أن “الاستعدادات تجري تحت قيادة أمنية، متمثلة في المخابرات العامة، قبل أن يتم تعديل الخبر المنشور على الموقع بحذف جملة “المخابرات العامة” فقط.

وبعد ساعات من الجدل، انتشر خبر على عدة مواقع مصرية، يقول إن منير ألغى حفلاته في القدس المحتلة، وحيفا، بسبب تعثر المفاوضات.