محلل سياسي سعودي: تركيا تتمادي في خرق القوانين الدولية

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

قال المستشار محمد نافع، المحلل السياسي السعودي، إن تركيا تتمادي في خرق القوانين الدولية، وباتت الآن تنتهج سياسة عدوانية عنوانها تنفيذ أطماع توسعية في عالمنا العربي، حسبما أفادت قناة "العربية".



وأضاف نافع، أنه كان أخر التدخل السافر التركي بالتوغل العسكري شمال العراق، ولم تتوقف الغارات الجوية باستهداف مدن وقرى لمواقع كردية في المنطقة، رافقه توغل داخل الأراضي العراقية، وقبل ذلك استخدمت تركيا سلاح تقليص منسوب مياه الأنهار، ما تسبب في شح كبير لمياه الأنهار في سوريا والعراق.

وأوضح أن تركيا تقوم منذ زمن بعيد بالتوغل عبر عمليات عسكرية داخل سوريا بحجة إقامة مناطق آمنة للاجئين السوريين، ولكن هذا لم يحدث، بل كان هذا التدخل بعمل قواعد عسكرية تركية داخل دولة عربية بشكل مخالف للقوانين الدولية.

وتابع أن الهجوم الكبير الذي تشنه تركيا في شمال العراق أهدافه توسعية، وعنوانه فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، وعمل قواعد عسكرية داخل أراضي دولة عربية بحجة محاربة الأكراد، وهذا الأمر هو عبارة عن حجة لتعطي مبررًا لتدخلاته العسكرية في دولة ذات سيادة