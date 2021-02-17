شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في منجم للذهب بالصين ومقتل شخصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن حريقا اندلع في منجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق الصين مما أسفر عن مقتل شخصين وفقد أربعة آخرين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الحريق اندلع أثناء أعمال صيانة للمعدات في منجم كاوجياوا للذهب في مدينة تشاويوان.

وتسبب انفجار وقع في يناير كانون الثاني في منجم آخر للذهب في المنطقة نفسها في مقتل ما لا يقل عن عشرة عمال مما دعا حكومة المقاطعة إلى إطلاق عمليات تفتيش على إجراءات السلامة.