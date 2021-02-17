المالية البرلمانية تحدد موعد التصويت على موازنة 2021

بغداد - ياسين صفوان - حددت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، موعد التصويت على موازنة 2021.



وقال عضو اللجنة، أحمد حمه رشيد في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "المسألة المتبقية بمشروع قانون الموازنة، تتعلق بحصة الإقليم"، مشيراً الى أن "المكون الكردي بما في ذلك المعارضة، يقبلون بالنص الحكومي الذي تم الاتفاق عليه لكن لم يتم حتى الاآن الاتفاق على تعديل هذه الفقرة او استبدالها بنص جديد".

ولفت رشيد الى أن "من الممكن حسم هذا الموضوع خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وأنه سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة الخميس المقبل او مطلع الاسبوع القادم"، مؤكدا أن "هناك بوادر ايجابية لكن لم يتم حتى الان الاتفاق على صيغة نهائية للنص".