مجلس الوزراء السعودي يتخذ مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بالقطاعين الاقتصادي والتكنولوجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اتخذ مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الثلاثاء، مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بالقطاعين الاقتصادي والتكنولوجي.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، عقد مجلس الوزراء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وقرر المجلس، تفويض وزير الاستثمار السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي، على السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة.

ومن ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم (المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية).

ووافق المجلس على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك - باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقرر المجلس، إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها، وذلك اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان 2021.

وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ـ بعد إلغائها ـ في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة على النحو الموضح في القرار.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الثلاثاء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وقرر المجلس، ترقية المهندس خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عيبان إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.