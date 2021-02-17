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استطلاع تركى: 61.5% من الأتراك يرون البلاد تزداد سوء تحت قيادة أردوغان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت نتائج أجراها مركز أبحاث أكسوي التركي، أن أكثر من 61.5% من الشعب التركي، يروا أن أوضاع البلاد تحت قيادة رجب طيب أردوغان تزداد سوء، فيما يدعو نحو 53.6% إلى العودة للنظام البرلماني.

 

وأشار الاستطلاع الذى أجراه المركز، إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، حيث أن نحو 44.2% سيصوتون لصالح حزب الشعب الديمقراطي، في حالة إجراء أي انتخابات مقبلة.

 

وأوضح مركز الأبحاث التركي "أكسوي" في الاستطلاع الذى أجراه، أن نحو 48.5% من الشعب سيختار منصور يافاش عمدة أنقرة الحالي كرئيس للبلاد في حال إجراء انتخابات رئاسية ضد رجب طيب أردوغان

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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