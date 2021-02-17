شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توافق على صفقة عسكرية لمصر بـ197 مليون دولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية (الثلاثاء) موافقة الإدارة الأمريكية على بيع مصر معدات عسكرية بقيمة 197 مليون دولار، مؤكدةً أن هذه الصفقة ستدعم سياسة واشنطن الخارجية وأمنها القومي.

وجاء في بيان «الخارجية الأمريكية» أنها اتخذت «قراراً بالموافقة على بيع عسكري خارجي محتمل لحكومة مصر لصواريخ تكتيكية ذات هيكل جوي (RAM) «بلوك2» ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 197 مليون دولار».

وأوضحت أن «وكالة التعاون الأمني الدفاعي قدّمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل (الثلاثاء)».

وأضافت أن «الحكومة المصرية طلبت شراء ما يصل إلى 168 من الصواريخ التكتيكية من طراز صاروخ RIM-116C Rolling Airframe Missiles (RAM) Block 2. تشمل أيضاً الصفقة حاويات الشحن والتخزين RAM Guided Missile Round Pack Tri-Pack، وأدلة المشغل والوثائق الفنية، وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للحكومة الأمريكية والمقاولين، والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرمجي. التكلفة الإجمالية المقدرة للبرنامج 197 مليون دولار».

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن «عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة هي حليف رئيسي من خارج حلف الناتو والتي لا تزال شريكاً إستراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط».

وتابعت: «ستدعم عملية البيع المقترحة سفن Fast Missile Craft التابعة للبحرية المصرية وستوفر قدرات دفاعية محسّنة بشكل كبير للدفاع عن المناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس. لن تجد مصر صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة لأن مصر تقوم بالفعل بتشغيل صواريخ RAM Block 1A التي تم شراؤها مسبقاً».

وتابعت: «البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة»، موضحةً أن المقاول الرئيسي الذي سيزود مصر بهذه المعدات هو Raytheon Missiles.