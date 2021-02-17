كورونا في 24 ساعة| زيادة الإصابات والسيسي يكشف أسباب مواجهة الفيروس.. وهذا العلا فعال

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 135670 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر هذه العادة إذا كنت مصابا

بعد التحذير منها.. 5 طرق تحميك من طفرات كورونا الجديدة

كورونا اليوم: علاج فعال بنسبة 90%.. وهذا اللقاح نقطة تحول في الوباء

يقلل من شدة الأعراض بنسبة 90%.. اكتشاف علاج جديد لـ"كوفيد-19"

"ليه ربنا موفقنا في مواجهة كورونا؟".. السيسي يكشف الأسباب

وزيرة الصحة: ذرورة الموجة الأولى كانت في يونيو الماضي

"معرضون للزيادة في أي وقت".. الصحة تناشد المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

الصحة: لولا تنفيذ المبادرات الرئاسية لتضاعفت أعداد وفيات كورونا

السويد: لقاح "سبوتنيك-V" الروسي يجب تقييمه على المستوى الأوروبي مثل كل اللقاحات

إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 109.2 مليون حالة

دراسة جديدة تكشف عن المدة التي يبقى فيها فيروس كورونا على الأسطح

12 وفاة بكورونا في مستشفيات العزل بالقليوبية

البيت الأبيض:سنزيد من إمدادات لقاح كورونا الأسبوعية إلى الولايات

جنوب أفريقيا تمنح الاتحاد الأفريقي لقاح كورونا عقب فشله في منع السلالة المتحورة

المملكة المتحدة تصنف سلالة كورونا الجديدة كمتغير قيد التحقيق

روسيا تعلن أن لقاحاتها تحمي من سلالات كورونا التي ظهرت في بريطانيا

بايدن يرجح تجاوز بلاده لهدف تقديم 100 مليون جرعة لقاح في 100 يوم

أوكرانيا تتقدم بطلب تسجيل اللقاح البريطاني"أكسفورد-أسترازينيكا"

الجزائر تتسلم نحو مليون جرعة من لقاحات كورونا قبل نهاية فبراير

الأمم المتحدة تدعو لإتاحة لقاحات كورونا للجميع

فرنسا تسجل 19590 إصابة جديدة بكورونا و586 وفاة