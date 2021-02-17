​دون التأثير على الفاتورة.. 5 ضوابط لاستهلاك صحيح لـ"التكييف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قبل موعد حلول فصل الصيف، حرصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تقديم كافة النصائح الخاصة باستخدام تكييفات الهواء.

ونشرت الوزارة نصائح وضوابط الاستخدام الأمثل لتشغيل التكييف دون تأثير على فاتورة الاستهلاك كالتالي:

1- يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

2- تشغيل التكييف على درجة 25.

3- استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك الكهرباء.

4- التأكد من إغلاق كافة النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء.

5- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.



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