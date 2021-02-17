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اليابان تطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد -  أطلقت اليابان، اليوم الأربعاء، حملتها للتطعيم ضد فيروس ، وذلك قبل أقل من ستة أشهر على استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية.
وهناك نحو 40 ألف شخص من العاملين في المجال الصحي سيكونون في طليعة من يتلقون اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك".
ويشمل ذلك 20 ألف طبيب وممرضة من الذين وافقوا على المشاركة في دراسة للآثار الجانبية المحتملة للقاح.
وسيتم إعطاء اللقاح لـ 3.7 مليون عامل آخر في المجال الصحي في مارس. وبدءاً من أبريل، سيحل دور حوالي 36 مليون ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً للحصول على اللقاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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