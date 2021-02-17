الأمم المتحدة تدعو إلى إتاحة لقاحات كورونا للجميع

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء الثلاثاء إلى ضرورة إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجميع.

وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لن تكون أي دولة آمنة حتى تكون جميع الدول آمنة".

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 109 ملايين و229 ألفا و11 حالة حتى الساعة 35:13 بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض كوفيد19- الناجم عن فيروس كورونا ، في وفاة مليونين و 410 آلاف و 176 شخصا حول العالم.