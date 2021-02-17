الصحة العالمية: انخفاض عدد الإصابات الأسبوعية بكورونا بنحو نصف مليون حالة

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أفادت منظمة الصحة العالمية بأن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا انخفض الأسبوع الماضي إلى 2.7 مليون إصابة، وهو ما يقل بنحو 500 ألف إصابة عن الأسبوع السابق.

ويأتي هذا الانخفاض البالغة نسبته 16% وسط تراجع مطرد عن ذروة الإصابات التي بلغت حوالي 5 ملايين حالة في الأسبوع الأول من شهر يناير.

وشهدت جميع مناطق العالم في الأسبوع الماضي اتجاها تنازلياً في منحنى الإصابات.

وسجلت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي 81 ألف حالة وفاة جديدة مرتبطة بكورونا حول العالم، بانخفاض 10 %.