كاتب تركى يفضح نظام أردوغان ويكشف الأعداد الحقيقية للبطالة بين الشباب فى البلاد

كشف كاتب تركى، أكاذيب الحكومة التركية حول الأعداد الحقيقية لنسب البطالة بين الشباب في تركيا حيث قالت هيئة الإحصاء التركية الحكومية أن معدلات البطالة بين الشباب التركي ارتفعت إلى 27 %، مؤكدا أن الإحصاءات الرسمية لا تحسب حجم البطالة الحقيقي في تركيا.

وقال الكاتب التركى جون لوبوك، في تقرير له بصحيفة "أحوال" التركية المعارضة، إن الصحافة التركية الموالية للحكومة تزعم أنه على أساس سنوي، انخفضت البطالة إلى 12.9 % في نوفمبر 2020، من 13.3 % في نفس الشهر من عام 2019. ويبدو هذا أمرًا غير منطقي، حيث تظهر الإحصاءات أن عدد الأشخاص الذين فقدوا الأمل في الحصول على وظيفة في تزايد مستمر.

وعرض الكاتب التركى، إجمالي عدد الأشخاص الذين يقولون "لا أبحث عن وظيفة لأنني لم يعد لديّ أمل في العثور على وظيفة، ولكن سأعمل إذا كان هناك عمل". ففي نوفمبر 2018: 522 ألف، وفي نوفمبر 2019: 715 ألف ، وفي نوفمبر 2020: 1 مليون 674 ألف.

كما عرض عدد خريجي الجامعات الذين يقولون: "أنا لا أبحث عن عمل لأنني لا أملك الأمل في العثور على وظيفة، لكني سأعمل إذا كان هناك عمل"، ففي نوفمبر 2018: 87 ألف، وفي نوفمبر 2019: 128 ألف، وفي نوفمبر 2020: 309 ألف.

ويعتقد بعض المعلقين، أن مستوى بطالة الشباب الحقيقي أعلى بكثير من مستوى البطالة التي أقرتها هيئة الإحصاءات التركية. نشر اتحاد النقابات العمالية التقدمية في تركيا إحصاءاته الخاصة، والتي تقدر أن إجمالي معدل البطالة هو 28.8 %، وليس 12.9 %، وهو ما يمثل فقط "الذين يبحثون بنشاط عن وظيفة".

وأضاف أن نسبة البطالة بين الشباب التي أعلنت عنها هيئة الإحصاءات التركية هي 25.4 بالمئة. ومع إضافة أولئك الذين فقدوا الأمل في العثور على عمل، والعمال الموسميين وأولئك الذين سيعملون على الفور إذا لم يسعوا إلى وظيفة، فإن البطالة بين الشباب تصل إلى 40.5 بالمئة. وعلاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يحصلون على إجازة غير مدفوعة الأجر وبدل عمل قصير يظهرون في إحصاءات العاملين بالدولة".

وكان قد حدد موقع "المونيتور" أيضًا في تقاريره "اتجاهًا متزايدًا للاستبعاد من التعليم"، حيث إن 66 بالمئة من الطلاب غير راضين عن التعليم الذي تلقوه في تركيا، وفقًا لاستطلاع أجرته جمعية "هابيتات أسوسييشن". يتوافق هذا مع بحثي الخاص هذا الأسبوع، والذي يبحث في الأسباب التي دفعت الناس إلى الهجرة من تركيا في السنوات الأخيرة، حيث قدم 36 بالمئة من الأشخاص الذين أجابوا على استبياني أسبابًا تعليمية لمغادرة تركيا.

وقال الكاتب التركي، أعتقد أنه يمكننا أن نستنتج من هذا جهود الحكومة التركية للتدخل في نظام التعليم في تركيا لإنتاج "جيل متدين" من الشباب التركي، لا سيما من خلال الترويج لمدارس الإمام الخطيب الدينية. ومنذ عام 2012، استثمرت الحكومة التركية الأموال في هذه المدارس، وزاد بشكل كبير عدد الطلاب الملتحقين بها، مقارنة بالمدارس ذات المناهج العلمانية.

وعلى الرغم من أن نسبة البالغين في تركيا الذين حصلوا على تعليم جامعي تضاعفت من 2008-2018 إلى 33 بالمئة، فإن فرص العمل للخريجين انخفضت أيضًا في ذلك الوقت بنسبة 6 بالمئة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لا تخلق تركيا أو تجذب هذا النوع من أصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف خريجي الجامعات، ولذا فليس من المستغرب أن يرغب الكثير منهم في مغادرة البلاد.

وهناك أيضًا جانب سياسي للتوظيف في تركيا، حيث يمارس حزب العدالة والتنمية الحاكم تأثيراً هائلاً على العديد من قطاعات الأعمال. حيث من مصلحة العديد من الشركات أن تجمعهم علاقات ودودة مع الشبكات الحكومية، والمعرفة الواسعة بنظام المحسوبية هذا تجعل الجمهور التركي يدرك أن التوظيف في تركيا ليس قائمًا على الكفاءة، ولكنه غالبًا ما يعتمد على الشخص الذي تعرفه.

ومع تزايد مستويات عدم الرضا عن سياسات الحكومة التركية، يتزايد أعداد الناس الذين سيشعرون أنهم في وضع غير موات في سوق العمل لأنهم ليسوا من مؤيدي الحكومة. وستؤدي الهجمات على المؤسسات التعليمية مثل جامعة بوغازيتشي في اسطنبول إلى إقناع الطلاب المتعلمين بأنه ليس لديهم أي آفاق أو مستقبل في تركيا، ويجب عليهم مغادرة البلاد للعمل ومتابعة الدراسة.